Поликлиника семейной медицины на Парусе
САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА – это СЕМЬЯ и ЗДОРОВЬЕ.
Пусть вся Ваша семья будет здоровой вместе с нами!
Наш семейный медицинский центр в Днепре предлагает полный спектр услуг, направленных на восстановление и поддержание здоровья и профилактику многих заболеваний.
В поликлинике работают компетентные доктора различных специализаций, которые поставят точный диагноз, разработают эффективный план лечения в соответствии с индивидуальными особенностями каждого пациента и дадут рекомендации касательно профилактических мероприятий.
Лечебно-диагностический центр семейной медицины оснащен всем необходимым оборудованием, нужным для проведения диагностики и последующей терапии амбулаторно и в условиях дневного стационара. Возможность сдать все анализы и пройти исследования в одном месте позволяет существенно сэкономить время.
весь спектр медицинских услуг
соответствие цена - качество
Предварительная запись в удобное время
с 8:00 до 20:00
квалифицированные врачи
Ультразвуковые исследования на аппаратуре экспертного класса
все виды исследований для взрослых и детей
Собственная лаборатория
Общеклинические анализы - результаты в день забора.
Биохимия - от одного дня.
Вы получите весь спектр медицинских услуг в одном месте
от лабораторных исследований,
ультразвуковой диагностики и консультаций врачей,
до проведенного лечения по
амбулаторной гинекологии, оперативной урологии и хирургии,
с возможным дневным стационаром .
НОВОСТИ
В здании клиники работает Аптека Медицинской Академии
С 18.08.18 в клинике открылся и работает аптечный пункт № 6 сети «АПТЕКА МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ»
Мы обновили оборудование — с 01.12.2017
Ультразвуковая диагностика на аппарате экспертного класса TOSHIBA