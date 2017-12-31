Поликлиника семейной медицины на Парусе

САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА – это СЕМЬЯ и ЗДОРОВЬЕ.

Пусть вся Ваша семья будет здоровой вместе с нами!

Наш семейный медицинский центр в Днепре предлагает полный спектр услуг, направленных на восстановление и поддержание здоровья и профилактику многих заболеваний.

В поликлинике работают компетентные доктора различных специализаций, которые поставят точный диагноз, разработают эффективный план лечения в соответствии с индивидуальными особенностями каждого пациента и дадут рекомендации касательно профилактических мероприятий.



Лечебно-диагностический центр семейной медицины оснащен всем необходимым оборудованием, нужным для проведения диагностики и последующей терапии амбулаторно и в условиях дневного стационара. Возможность сдать все анализы и пройти исследования в одном месте позволяет существенно сэкономить время.