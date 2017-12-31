Поликлиника семейной медицины на Парусе

 

САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА – это СЕМЬЯ и ЗДОРОВЬЕ.

 

Пусть вся Ваша семья будет здоровой вместе с нами!

 Наш семейный медицинский центр в Днепре предлагает полный спектр услуг, направленных на восстановление и поддержание здоровья и профилактику многих заболеваний.

 В поликлинике работают компетентные доктора различных специализаций, которые поставят точный диагноз, разработают эффективный план лечения в соответствии с индивидуальными особенностями каждого пациента и дадут рекомендации касательно профилактических мероприятий.


 Лечебно-диагностический центр семейной медицины оснащен всем необходимым оборудованием, нужным для проведения диагностики и последующей терапии амбулаторно и в условиях дневного стационара. Возможность сдать все анализы и пройти исследования в одном месте позволяет существенно сэкономить время.

 

весь спектр медицинских услуг

соответствие цена - качество

Предварительная запись в удобное время

с 8:00 до 20:00

квалифицированные врачи

 

Ультразвуковые исследования на аппаратуре экспертного класса

все виды исследований для взрослых и детей

 

Собственная лаборатория

Общеклинические анализы - результаты в день забора.

Биохимия - от одного дня.

 

 Вы получите весь спектр медицинских услуг в одном месте

от лабораторных исследований,

ультразвуковой диагностики и консультаций врачей,

до проведенного лечения по 

амбулаторной гинекологии, оперативной урологии  и  хирургии, 

с возможным дневным стационаром .

НОВОСТИ

В здании клиники работает Аптека Медицинской Академии

Домашний уход за руками

С 18.08.18 в клинике открылся и работает аптечный пункт № 6 сети «АПТЕКА МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ»

Мы обновили оборудование — с 01.12.2017

Мы обновили оборудование — с 01.12.2017

Декабрь 31, 2017Comments (0)

Ультразвуковая диагностика на аппарате экспертного класса TOSHIBA